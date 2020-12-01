Животных в Бурятии спасают от «соляного голода»

В Бурятии закупили шесть тонн соли
Большинство животных, питающихся растительными кормами, испытывает на воле «соляной голод». Поэтому в заказниках Бурятии обустроены солонцы – места, где инспектора регулярно выкладывают соль для животных. Особенно это важно, когда выпадает снег и животным становится труднее найти себе еду.
- В этом году для заказников нашей республики закуплено 6 тонн соли, которая размещена на 185 солонцах, - поясняют сотрудники БУ «Бурприрода», учреждении специально созданным для охраны и развития заказников Бурятии. – Лоси, косули, кабаны и другие копытные, обитающие в заказниках, потянулись к полезному лакомству. Считается, что она нужна диким животным так же, как и человеку, потому что удовлетворяет потребность в жизненно необходимых минеральных веществах.
Снимки, сделанные фотоловушками в солонцах, радуют разнообразием попавших в кадр видов животных.
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