Студентке из Улан-Удэ назначили стипендию имени Лихачева

Общество, Фото: сайт ВСГИК

Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу



Студентке четвёртого курса гуманитарно-информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Елене Дулгановой назначена стипендия имени академика Лихачева на 2020-2021 учебный год.



- На основании приказа министерства науки и высшего образования РФ от 5 ноября №1383 стипендия назначена студентке 4 курса, группы 07Б-17, очной формы обучения, направления подготовки 51.03.01 «Культурология» Дулгановой Елене (научный рук-ль: к.культ., доцент кафедры культурологии и искусствоведения Амгаланова Мария Викторовна), - сообщается на сайте института.



Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу, активное участие в научно-исследовательской деятельности в области культурологии, публикационную активность, участие в олимпиадах и конкурсах.



Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год. Выплата производится ежемесячно. Размер стипендии составляет 5000 рублей в месяц.



Назначение стипендии производится вне зависимости от получения других видов стипендий и иных выплат.

