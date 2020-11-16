 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

15 ноября

Популярное

Студентке из Улан-Удэ назначили стипендию имени Лихачева

Студентке из Улан-Удэ назначили стипендию имени Лихачева
Общество,  Фото:сайт ВСГИК
Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу

Студентке четвёртого курса гуманитарно-информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Елене Дулгановой назначена стипендия имени академика Лихачева на 2020-2021 учебный год.

- На основании приказа министерства науки и высшего образования РФ от 5 ноября №1383 стипендия назначена студентке 4 курса, группы 07Б-17, очной формы обучения, направления подготовки 51.03.01 «Культурология» Дулгановой Елене (научный рук-ль: к.культ., доцент кафедры культурологии и искусствоведения Амгаланова Мария Викторовна), - сообщается на сайте института.

Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу, активное участие в научно-исследовательской деятельности в области культурологии, публикационную активность, участие в олимпиадах и конкурсах.

Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год. Выплата производится ежемесячно. Размер стипендии составляет 5000 рублей в месяц.

Назначение стипендии производится вне зависимости от получения других видов стипендий и иных выплат.
студенты премия ВСГИК
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятским артистам советуют на главном балетном шоу «быть смелей»
Бурятским артистам советуют на главном балетном шоу «быть смелей»
Общество, 16.11.2020
Артисты из Бурятии представили номер из уникального балета «Талисман»
Студентке из Улан-Удэ назначили стипендию имени Лихачева
Студентке из Улан-Удэ назначили стипендию имени Лихачева
Общество, 16.11.2020
Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу
В Бурятии детсадовцам рассказали о пожарной безопасности
В Бурятии детсадовцам рассказали о пожарной безопасности
Общество, 16.11.2020
Для детей провели профилактическое занятие в игровой форме
В Бурятии дети кормят птиц салом
В Бурятии дети кормят птиц салом
Общество, 16.11.2020
Юные лесники вместе с родителями смастерили кормушки
Улан-удэнцы ринулись сдавать плазму для больного ковидом врача
Улан-удэнцы ринулись сдавать плазму для больного ковидом врача
Общество, 16.11.2020
Сообщалось, что медик находится в тяжёлом состоянии
Новобранцы в Бурятии приступили к начальному курсу обучения
Новобранцы в Бурятии приступили к начальному курсу обучения
Общество, 16.11.2020
Новобранцев обучают первоначальным военным навыкам
В заказниках Бурятии в фотоловушки попались олени, кабаны и медведь
В заказниках Бурятии в фотоловушки попались олени, кабаны и медведь
Общество, 16.11.2020
В местах кормления получена не одна сотня снимков диких животных
В Бурятию вернётся аномальное тепло
В Бурятию вернётся аномальное тепло
Общество, 16.11.2020
На прошлой неделе уже была зафиксирована аномальная для ноября погода
Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Побудьте дома!»
Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Побудьте дома!»
Общество, 16.11.2020
Медик предполагает, что воскресный ажиотаж в торговых центрах обернётся новой вспышкой
ОТР рассказало о добром поступке девушки из Бурятии
ОТР рассказало о добром поступке девушки из Бурятии
Общество, 16.11.2020
Уроженка Бурятии помогает пенсионеру в Москве
Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»
Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»
Общество, 16.11.2020
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Даши Аюшиев
Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом
Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом
Общество, 16.11.2020
Почта России предпринимает необходимые меры по защите здоровья клиентов
В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации
В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации
Общество, 16.11.2020
Улан-удэнцы саркастически называют мешок с мусором «памятником»
Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Общество, 16.11.2020
Бурятская лыжница готовится к Кубку мира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^