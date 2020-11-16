Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу
Студентке четвёртого курса гуманитарно-информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Елене Дулгановой назначена стипендия имени академика Лихачева на 2020-2021 учебный год.
- На основании приказа министерства науки и высшего образования РФ от 5 ноября №1383 стипендия назначена студентке 4 курса, группы 07Б-17, очной формы обучения, направления подготовки 51.03.01 «Культурология» Дулгановой Елене (научный рук-ль: к.культ., доцент кафедры культурологии и искусствоведения Амгаланова Мария Викторовна), - сообщается на сайте института.
Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу, активное участие в научно-исследовательской деятельности в области культурологии, публикационную активность, участие в олимпиадах и конкурсах.
Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год. Выплата производится ежемесячно. Размер стипендии составляет 5000 рублей в месяц.
Назначение стипендии производится вне зависимости от получения других видов стипендий и иных выплат.
Студентке из Улан-Удэ назначили стипендию имени Лихачева
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