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В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога

В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
В учреждениях проводились различные конкурсы и викторины

В исправительных учреждениях УФСИН России по Бурятии завершилась Неделя межрелигиозного диалога.

В учреждениях прошли тематические конкурсы стенгазет и викторины по знанию основ традиционных религиозных конфессий. Также осуждённым показали видеоролики об основах традиционных религиозных вероучений.

Сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции сводили осуждённых, состоящих на учёте в храмы, где с ними побеседовали священнослужители, сообщили в пресс-службе ведомства.


УФСИН религия
 
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