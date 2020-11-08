В учреждениях проводились различные конкурсы и викторины
В исправительных учреждениях УФСИН России по Бурятии завершилась Неделя межрелигиозного диалога.
В учреждениях прошли тематические конкурсы стенгазет и викторины по знанию основ традиционных религиозных конфессий. Также осуждённым показали видеоролики об основах традиционных религиозных вероучений.
Сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции сводили осуждённых, состоящих на учёте в храмы, где с ними побеседовали священнослужители, сообщили в пресс-службе ведомства.
В колониях Бурятии прошла неделя межрелигиозного диалога
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