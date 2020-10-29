В Забайкалье украшают улицы «вязаным граффити»

Общество, Фото: пресс-служба УМЦКиНТ Забайкальского края

В крае проходит творческая онлайн-акция по уличному вязанию



В Забайкальском крае всё больше участников набирает акция-ярнбомбинг «Тёплые посиделки». Художественное обвязывание пряжей объектов на улицах проходит в онлайн-формате в рамках проекта «Забайкальские Посиделки», направленного на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры региона.



Мастерицы из клуба «Сударушка» посёлка Жирекен Чернышевского района присоединились к акции и совместно с работниками центра досуга провели мастер-класс по вязанию крючком. В течение недели мастера и начинающие вязальщицы делают красивые и необычные элементы уличного декора. Идеей вдохновились и жители посёлка. Они активно подключились к творчеству и создают заготовки «вязаного граффити».



По словам участников акции, в начале ноября скверы возле центра досуга и поселковой библиотеки станут яркими, тёплыми и уютными, а Жирекен приобретёт ещё одну достопримечательность. В планах у мастериц креативный проект – создание вязанной новогодней елки, выполненной из элементов крючком в технике «бабушкин квадрат». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

