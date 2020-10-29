В крае проходит творческая онлайн-акция по уличному вязанию
В Забайкальском крае всё больше участников набирает акция-ярнбомбинг «Тёплые посиделки». Художественное обвязывание пряжей объектов на улицах проходит в онлайн-формате в рамках проекта «Забайкальские Посиделки», направленного на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры региона.
Мастерицы из клуба «Сударушка» посёлка Жирекен Чернышевского района присоединились к акции и совместно с работниками центра досуга провели мастер-класс по вязанию крючком. В течение недели мастера и начинающие вязальщицы делают красивые и необычные элементы уличного декора. Идеей вдохновились и жители посёлка. Они активно подключились к творчеству и создают заготовки «вязаного граффити».
По словам участников акции, в начале ноября скверы возле центра досуга и поселковой библиотеки станут яркими, тёплыми и уютными, а Жирекен приобретёт ещё одну достопримечательность. В планах у мастериц креативный проект – создание вязанной новогодней елки, выполненной из элементов крючком в технике «бабушкин квадрат». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье украшают улицы «вязаным граффити»
Общество, Фото:
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