В Улан-Удэ вора от колонии спасло волонтёрство

Вор раздавал маски пенсионерам, чем загладил вину



Улан-удэнец предстал перед судом за незаконное приобретение специальных технических средств, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.



Мужчина через Интернет купил код-граббер – устройство, отключающее противоугонную систему автомобиль и запрещённое к продаже.



Он воспользовался этим прибором для того, чтобы открывать чужие автомобили. Дожидался, когда водители уйдут в магазин, отключал сигнализацию и воровал из салонов авто ценные вещи.



Владельцы автомобилей по возвращению не замечали видимых повреждений, поэтому пропажи могли быть обнаружены не сразу.



В ходе следствия мужчина дал признательные показания, возместил материальный ущерб потерпевшим. Кроме того, он оказывал волонтёрскую помощь, бесплатно раздавая медицинские маски пожилым людям во время пандемии короновируса, тем самым загладив причинённый вред.



В этой связи следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении вору меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Мужчину оштрафовали на 35 тысяч рублей.





