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В Бурятии появилась своя лаборатория по иммуногенетике

В Бурятии появилась своя лаборатория по иммуногенетике
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее, за экспертизой сельхозживотных приходилось ездить в Забайкалье

Лаборатория иммуногенетической экспертизы открылась на базе госплемслужбы Бурятии. Она включена приказом министерства сельского хозяйства РФ в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства. Теперь проведение анализов на определение группы крови у животных, необходимых для подтверждения достоверности происхождения, доступно на территории республики. Ранее, ближайшая лаборатория по иммуногенетики находилась в Забайкальском крае.

В работе лаборатория использует метод определения групп крови родителей и потомков с последующим анализом данных. Проще говоря, у телёнка может быть только сочетание групп крови матери, либо отца. Появление других сочетаний говорит о несоответствии родителей. Также одной из задач перед лабораторией станет создание единой картотеки основных быков производителей с данными по их группам крови.

Одним из первых хозяйств, в которых началась работа, стало ООО «Иверия» Бичурского района. В этом хозяйстве были исследованы быки-производители калмыцкой породы и матери с телятами. В общей сложности проведено 227 исследований селекционного ядра. Эти данные позволят зоотехникам хозяйства вести точный учёт генетических линий животных, поддерживать генетическое разнообразие внутри породы и не допускать нежелательного инбридинга.

Следующее хозяйство, в котором будет проводится забор крови быков-производителей будет ООО «Победа» Бичурского района. Хозяйство в этом году получило статус племенного завода, и подобные исследования выведут племенную работу на новый уровень.

Напомним, что сегодня Бурятия представлена 5 племенными заводами и 29 племенными репродукторами по разведению всех видов скота в отраслях молочного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства и коневодства. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.


сельское хозяйство скотоводство животноводство генетическая экспертиза лаборатория Бурятия
 
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