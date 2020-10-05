В Бурятии назвали победителей «Живых уроков» Байкальского заповедника

Межрегиональный конкурс методических разработок был посвящён 50-летию заповедника
4 октября в Бурятии стали известны результаты межрегионального конкурса методических разработок «Живые уроки» для Байкальского заповедника. Конкурс проводился заповедником в юбилейный год ко всемирному дню защиты животных.
К участию в конкурсе «Живые уроки» были приглашены педагогические работники: учителя, преподаватели вузов, техникумов и училищ, воспитатели детских дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, методисты, а также все желающие, заинтересованные внести вклад в экологическое образование и сохранение природы.
Всего приняли участие 48 конкурсантов из разных регионов нашей страны. На суд жюри в пяти номинациях были представлены 37 работ. Определить победителей оказалось очень сложной задачей – все разработки заслуживали высоких оценок. Поэтому жюри в дополнение к призовым местам определило и специальные поощрения в каждой номинации. А руководство Байкальского заповедника решило, что все участники смогут воспользоваться правом стать почётными гостями заповедника в любое удобное для них время.
Победителями межрегионального конкурса методических разработок «Живые уроки», посвящённого 50-летию Байкальского заповедника стали:
Номинация «Методическая разработка гуманитарного урока»
1 место - Елистратова Ксения, «Животный мир и деятельность человека в Байкальском заповеднике»
2 место - Попова Виктория, «Красная книга Байкальского заповедника»
3 место - Белобородова Ольга, «Путешествие в заповедник»
Номинация «Методическая разработка естественнонаучного урока»
1 место - Кондратьева Марина, «Битва знатоков»
2 место - Балахонцева Ирина, Унагаева Ольга, «Спасательная экспедиция с Байкальчонком»
3 место - Токарева Татьяна, «В поход по Байкальскому заповеднику»
3 место - Русинек Ольга, Еропова Ирина, «Рождение комара-звонца»
Номинация «Методическая разработка филологического урока»
1 место - Преображенская Анна, «Baikal Nature Reserve: New Ways to Keep Safe»
2 место- Мельникова Наталья, «Люби и охраняй природу»
3 место - Россохина Татьяна, «По Байкальскому заповеднику»
3 место -Добрынина Елена, «Спасение лягушат»
Номинация «Методическая разработка математического урока»
Балуева Елена, Прушенова Светлана, урок по предмету «Алгебра» в 7 классе, тема «Системы уравнений»
Номинация «Методическая разработка гуманитарного урока»
Трифонова Ольга, «Гуканье весны»
Специальные призы в номинации «Методическая разработка гуманитарного урока» получили:
- За самый поэтичный урок - Трифонова Светлана, Сарычева Римма, Филяевских Евгения, «Жемчужные россыпи Сибири»;
- За самый интегрированный и креативный урок - Битюкова Галина, Конторина Анна, Саторник Татьяна, «Омулёвая бочка. День одного текста»;
- За разработку урока, повышающего интерес к истории России, связанной с Байкалом - Рыбакова Елена, «Русско-японская война 1904-1905»;
- За высокий профессионализм в разработке образовательных программ и уроков для детей дошкольного возраста - коллектив детского сада №5 Шелеховского района Иркутской области.
В номинации «Методическая разработка естественнонаучного урока» спецпризы достались:
- За разработку самого креативного урока - Ошвинцева Лариса, «Озеро Байкал как уникальное природное явление мира»;
- За разработку урока с самым высоким показателем межпредметных связей для раскрытия понятия целостности окружающей среды - Бондаренко Инна, «Экологические разговоры о фауне и грибах Байкальского заповедника».
В номинации «Методическая разработка филологического урока» специальный приз за разработку урока-занятия, направленного на достижение результата через командную работу, ушёл Зигангировой Юлии с работой «Многообразие Байкала». Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
В Бурятии назвали победителей «Живых уроков» Байкальского заповедника
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