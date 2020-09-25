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В Бурятии покажут обряд поклонения хозяйке Огня

В Бурятии покажут обряд поклонения хозяйке Огня
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Премьера состоится в понедельник

На YouTube-канале «РЦНТ Бурятия» (Республиканский центр народного творчества) покажут реконструкцию традиционного обряда «Галай эзэн эхэнэрые номгоруулха ёhо заншал» («Усмирение хозяйки Огня»). Продемонстрируют обычай поклонения хозяйке Огня участники народного фольклорного ансамбля «Баян Сумбэр». Показ состоится в рамках фестиваля традиционных обрядов «Буряад хүнэй юртэмсэ».

Этот обряд ансамбль впервые представил в 2018 году на фестивале «Алтаргана» в Иркутске на конкурсе фольклорных коллективов «Один день бурята». Тогда «Баян Сумбэр» был удостоен звания лауреата фестиваля.

- «Баян Сумбэр» – один из прославленных коллективов республики, лауреат международных, республиканских фестивалей и конкурсов. Ансамбль работает в этнофольклорном жанре. Участники ставят своей целью – возрождение и сохранение культурного наследия бурятского народа, приобщение детей к народной культуре, традициям и обычаям. В репертуаре коллектива богатейшее песенное наследие бурят. На национальных праздниках: «Сагаалган», «Сурхарбан», «Обоо тахилга», «Дайсанай найр» ансамбли показывают театрализованные представления, реконструкции традиционных бурятских обрядов, - сообщили в пресс-службе республиканского минкультуры.

Премьера показа обряда «Усмирение хозяйки Огня» состоится 28 сентября в 15:00 на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия».


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