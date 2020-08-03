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В Бурятии на дороге к Байкале устроили акцию «Стоп, алкоголь»

В Бурятии на дороге к Байкале устроили акцию «Стоп, алкоголь»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Врачи и сотрудники ГИБДД беседовали с отдыхающими

В Улан-Удэ медики республиканского наркологического диспансера поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Стоп, алкоголь». Вместе с сотрудниками ГИБДД медицинские врачи-психологи призвали водителей к трезвому вождению.

Акцию провели на дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Именно отдыхающие, направляющиеся на побережье Байкала, стали целевой аудиторией акции.

Врачи объяснили, как алкоголь влияет на психологическое и физическое состояние водителя и способность управления транспортным средством. «Употребление даже небольшого количества спиртного снижает время реакции человека, что на дороге может привести к трагическим последствиям», – рассказали медики.

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, привели примеры ДТП по вине пьяных водителей и разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД, связанные с управлением транспорта в состоянии опьянения. Отдельное внимание было уделено пассажирам транспортных средств. Ведь зачастую с их согласия водители садятся за руль транспортных средств в состоянии опьянения. Автоинспекторы и медики призвали не допускать таких фактов и помнить о собственной безопасности.

Также участников акции попросили не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых нарушителях, сообщили в УГИБД по Бурятии.


ГИБДД акция Здоровый образ жизни
 
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