В Бурятии на дороге к Байкале устроили акцию «Стоп, алкоголь»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Врачи и сотрудники ГИБДД беседовали с отдыхающими



В Улан-Удэ медики республиканского наркологического диспансера поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Стоп, алкоголь». Вместе с сотрудниками ГИБДД медицинские врачи-психологи призвали водителей к трезвому вождению.



Акцию провели на дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Именно отдыхающие, направляющиеся на побережье Байкала, стали целевой аудиторией акции.



Врачи объяснили, как алкоголь влияет на психологическое и физическое состояние водителя и способность управления транспортным средством. «Употребление даже небольшого количества спиртного снижает время реакции человека, что на дороге может привести к трагическим последствиям», – рассказали медики.



Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, привели примеры ДТП по вине пьяных водителей и разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД, связанные с управлением транспорта в состоянии опьянения. Отдельное внимание было уделено пассажирам транспортных средств. Ведь зачастую с их согласия водители садятся за руль транспортных средств в состоянии опьянения. Автоинспекторы и медики призвали не допускать таких фактов и помнить о собственной безопасности.



Также участников акции попросили не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых нарушителях, сообщили в УГИБД по Бурятии.





