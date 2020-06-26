Число летальных случаев в регионе приближается в 40
В Иркутской области на сегодня 6635 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 3898 человек, в том числе за последние сутки – 227 человек. У 65 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме, за сутки прибавилось два тяжёлых больных, накануне сообщалось о 63 таких пациентах.
Умерло 37 человек, в том числе двое за последние сутки. 43 человека скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.
На 26 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2916, за последние сутки выявили 62 больных. 1753 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений - 97 за сутки. На 26 июня зарегистрирован 41 летальный случай.
На утро 26 июня в Бурятии зарегистрировано 2831 случай заражения COVID-19. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1957 человек, в том числе накануне выздоровели 72. Входят в статистику 19 летальных исходов. На сегодня лечатся в инфекционных стационарах 522 больных, из них 31 ребёнок.
В Иркутской области за сутки скончалось 2 пациента с коронавирусом
Общество, Фото:
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