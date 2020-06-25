В регионе более 2,8 тысяч случаев заражения COVID-19
На 25 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2854, за последние сутки выявлен 61 больной. 1656 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений, 48 - за сутки.
Зарегистрирован один новый летальный случай, связанный с COVID-19. В моностационаре скончалась 47-летняя женщина, с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями. Всего в регионе 41 летальный случай, связанный с коронавирусом.
В Иркутской области на сегодня 6408 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 3794 человека, в том числе за последние сутки 206 человек. У 63 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме, накануне сообщалось о 59 тяжёлых больных.
Умерло 35 пациентов, 43 скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
Всего на утро 25 июня, по информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии зарегистрировано 2775 случаев заражения, прирост за сутки составил 44 пациента.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1885 человек, в том числе накануне выздоровели 32 человека. Входят в статистику 19 смертей, последняя смерть среди больных коронавирусом была зафиксирована 23 июня, когда умерла 84-летняя пенсионерка.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 523 больных, из них 30 детей. Один ребёнок с пневмонией по-прежнему получает лечение в отделении реанимации.
На амбулаторном лечении ещё 348 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Забайкалье скончался 41-й больной коронавирусом
Общество, Фото:
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