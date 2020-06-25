Забайкалье скончался 41-й больной коронавирусом

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Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях» Общество, Ситуация с пандемией коронавируса ударила по всем сферам жизни не только в республике, стране, но и по всему миру. Как один из ведущих российских банков помогает бизнесу Бурятии справляться с трудностями, и какие полезные новшества он предложил компаниям региона, рассказала управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.



