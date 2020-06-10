40 тысяч одноразовых медицинских масок появятся в продаже в ближайшее время
Жителей Агинского Бурятского округа обеспечат медицинскими масками по цене не выше 11 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- При содействии министерства инвестиционного развития мы провели работу по обеспечению населения недорогими средствами защиты, медицинскими масками. На призыв администрации отозвались предприниматели трёх районов и городского округа. Общими усилиями собрано порядка 300 тысяч рублей. На эти средства закупили средств защиты по минимальной оптовой цене, – сказал руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
Он добавил, что в ближайшие дни около 40 тысяч одноразовых медицинских масок поступят в Агинский округ и будут доступны для населения по цене не выше 11 рублей.
- Очень хороший опыт Агинского Бурятского округа, когда за счёт совместной закупки масок по дешевой стоимости удалось обеспечить ими свой район в сетях. Если у других районов есть подобная инициатива, мы готовы помочь и предоставить инвестора с минимальной оптовой ценой на маски, – сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.
Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. По мнению экспертов, ношение маски позволит сократить риск заражения COVID-19. Средства индивидуальной защиты органов дыхания позволяют значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией, которая распространяется среди людей воздушно-капельным путем.
В Агинский округ поступят маски по цене не выше 11 рублей
Общество, Фото:
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