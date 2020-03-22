В Бурятии под наблюдением находятся 228 человек, приехавших из-за рубежа



На «горячую линию» Минздрава Бурятии для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 162 звонка, из них за последние сутки - 64. Все обратившиеся взяты под медицинское наблюдение



В России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 16 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом.





В Бурятии на 8 утра 22 марта больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.- За весь период зарегистрировано 40 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, из которых 5 граждан КНР и 35 граждан России. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы. 22 человека выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, - сообщили сегодня в республиканском оперативном штабе.Всего в стационарах республики на 8:00 22 марта находится 18 человек с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных стран.Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 612 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. На 22 марта под медицинским наблюдением находится 228 человек. Из них 12 человек (9 – граждан КНР, 2 – Японии, 1 – Республики Бурятия) изолированы в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 14 листков нетрудоспособности.Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия». На 22 марта проведены исследования от 926 человек (1693 исследования), в том числе от больных с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.