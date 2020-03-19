Воровка проникла в дом, когда пенсионерка закрывала ставни на улице
В селе Дешулан Улетовского района Забайкальского края в полицию обратилась 81-летняя местная жительница, которая сообщила о краже 19 тысяч рублей.
Установлено, что денег украли из сундука. Полицейские задержали воровку и доставили её в отдел. Ею оказалась соседка потерпевшей, которая несколько раз занимала деньги у пенсионерки и видела, где они хранятся.
Выяснилось, что, когда бабушка закрывала на улице оконные ставни, подозреваемая пробралась к ней в дом и с помощью вилки открыла сундук, из которого украла деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенные деньги полицейские изъяли и вернули потерпевшей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка вилкой открыла сундук и украла деньги у бабушки
Общество, Фото:
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