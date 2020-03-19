Забайкалка вилкой открыла сундук и украла деньги у бабушки

Общество, Фото: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

Воровка проникла в дом, когда пенсионерка закрывала ставни на улице



В селе Дешулан Улетовского района Забайкальского края в полицию обратилась 81-летняя местная жительница, которая сообщила о краже 19 тысяч рублей.



Установлено, что денег украли из сундука. Полицейские задержали воровку и доставили её в отдел. Ею оказалась соседка потерпевшей, которая несколько раз занимала деньги у пенсионерки и видела, где они хранятся.



Выяснилось, что, когда бабушка закрывала на улице оконные ставни, подозреваемая пробралась к ней в дом и с помощью вилки открыла сундук, из которого украла деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенные деньги полицейские изъяли и вернули потерпевшей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

