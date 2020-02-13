В Улан-Удэ «зацвели» ананасы

Необычное дерево с ананасами запечатлели в спальном районе Улан-Удэ



Необычное фото появилось в паблике Злой Улан-Удэ 03 «Вконтакте». Улан-удэнка разместила снимок дерева, на котором «растут» ананасы. Вероятно, кто-то решил подшутить над прохожими и повесил фрукты на дереве.



- Минутка позитива. Как утром увидела, до обеда вспоминала. Спасибо юмористам с кварталов, - написала девушка.



Под фотографией появилось большое количество комментариев, одни шутят, другие осуждают поступок:



«Буржуи»

«Я слепа, там что, ананасы висят???»

«Прикорм для рябчиков»

«Я догадывался, что у нас на деревьях в Бурятии ананасы растут»

«У людей даже деньги есть, покупать ананасы и вешать их»

«Лучше бы в детский дом отдали, намного больше уважения к этим людям было бы! А так, просто деньги на ветер!»







