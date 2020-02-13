Необычное дерево с ананасами запечатлели в спальном районе Улан-Удэ
Необычное фото появилось в паблике Злой Улан-Удэ 03 «Вконтакте». Улан-удэнка разместила снимок дерева, на котором «растут» ананасы. Вероятно, кто-то решил подшутить над прохожими и повесил фрукты на дереве.
- Минутка позитива. Как утром увидела, до обеда вспоминала. Спасибо юмористам с кварталов, - написала девушка.
Под фотографией появилось большое количество комментариев, одни шутят, другие осуждают поступок:
«Буржуи»
«Я слепа, там что, ананасы висят???»
«Прикорм для рябчиков»
«Я догадывался, что у нас на деревьях в Бурятии ананасы растут»
«У людей даже деньги есть, покупать ананасы и вешать их»
«Лучше бы в детский дом отдали, намного больше уважения к этим людям было бы! А так, просто деньги на ветер!»
В Улан-Удэ «зацвели» ананасы
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