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В Забайкалье работники администрации района подозреваются в хищении бюджетных денег

В Забайкалье работники администрации района подозреваются в хищении бюджетных денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они перевели 600 тысяч рублей на счёт фирмы-однодневки и обналичили их

Сотрудниками полиции Забайкальского края выявлен факт хищения денег, выделенных на возмещение расходов в жилищно-коммунальной сфере.

В ходе следствия сотрудниками полиции выявлен факт хищения субсидий в размере 600 тысяч рублей, предоставленных министерством территориального развития Забайкалья на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятием Ононского района.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Выяснилось, что по указанию главы администрации и его заместителя поступившие бюджетные средства были перечислены на счёт фирмы-однодневки, обналичены и в дальнейшем ими похищены. 
 
В настоящее время бывшие глава администрации и его заместитель задержаны по подозрению в совершении преступлении и помещены в изолятор временного содержания.

По местам их жительства и работы проведены обыски, изъята документация.

- За хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - отмечают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

мошенничество
 
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