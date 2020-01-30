В Забайкалье работники администрации района подозреваются в хищении бюджетных денег



Сотрудниками полиции Забайкальского края выявлен факт хищения денег, выделенных на возмещение расходов в жилищно-коммунальной сфере.



В ходе следствия сотрудниками полиции выявлен факт хищения субсидий в размере 600 тысяч рублей, предоставленных министерством территориального развития Забайкалья на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятием Ононского района.



По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).



Выяснилось, что по указанию главы администрации и его заместителя поступившие бюджетные средства были перечислены на счёт фирмы-однодневки, обналичены и в дальнейшем ими похищены.



В настоящее время бывшие глава администрации и его заместитель задержаны по подозрению в совершении преступлении и помещены в изолятор временного содержания.



По местам их жительства и работы проведены обыски, изъята документация.



- За хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - отмечают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.



