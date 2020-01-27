В Бурятии осуждённому дали право жить с семьёй

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Мужчина отбывал наказание в колонии-поселения



Осуждённый, отбывающий наказание в колонии-поселения №3 в Бурятии, воспользовался правом на проживание со своими семьёй за пределами исправительного учреждения.



Эта возможность была предоставлена за отсутствие нарушений установленного порядка отбывания наказания, активное участием в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых среди осуждённых.



Как отмечают сотрудники воспитательной службы учреждения, предоставление осуждённым проживания с семьёй за пределами колонии-поселения является эффективной мерой стимулирования к правопослушному поведению, поддержанию социально-полезных связей с родственниками, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

