Мужчина отбывал наказание в колонии-поселения
Осуждённый, отбывающий наказание в колонии-поселения №3 в Бурятии, воспользовался правом на проживание со своими семьёй за пределами исправительного учреждения.
Эта возможность была предоставлена за отсутствие нарушений установленного порядка отбывания наказания, активное участием в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых среди осуждённых.
Как отмечают сотрудники воспитательной службы учреждения, предоставление осуждённым проживания с семьёй за пределами колонии-поселения является эффективной мерой стимулирования к правопослушному поведению, поддержанию социально-полезных связей с родственниками, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённому дали право жить с семьёй
Общество, Фото:
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