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Жителей Бурятии просят не пить воду из купелей

Жителей Бурятии просят не пить воду из купелей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии проверили качество воды из купелей

Перед Крещением управление Роспотребнадзора отобрало пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели из 34 купелей. Эти купели находятся на озерах Байкал, Сосновское, Безымянное, Гусиное, реках Селенга, Уда, Джида, Иркут, Баргузин, Курумканка, Хилок, Снежная, Чикой, Зун-Мурино, Брянка, Итанца, Поперечная.

По результатам исследований качество воды соответствует санитарным требованиям.

Купание в проруби в Крещение, без сомнения, можно назвать традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях.

При этом купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями.

- Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. Также обращаем ваше внимание, что вода водоёмов не является питьевой, и её употребление в питьевых целях не допускается, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

1. перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме;

2. перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе;

3. не следует нырять в прорубь вперед головой, это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается;

4. дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения;

5. выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих;

6. сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду;

7. оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток;

8. алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено;

9. перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний.

«Байкал-Daily» представлял полный список купелей в Бурятии.






Крещение
 
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