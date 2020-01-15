В Бурятии планируют оборудовать 27 купелей

В преддверии крещенских купаний сотрудники МЧС в Бурятии проверят подготовку и оборудование иорданей. Во время крещенских купаний будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, бригады скорой помощи, полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
- Всего в Бурятии планируется 27 оборудованных мест. Возможно, после проверок места разрешённых купелей сократятся, - сообщил главный госинспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ откроют только одну купель, недалеко от Одигитриевского собора возле стадиона БГУ
Места купелей:
Улан-Удэ:
• р. Селенга, р-он стадиона «Спартак»
Прибайкальский район:
• с. Турка, оз. Байкал кафе «Золотая рыбка»
• с. Горячинск, оз. Байкал ТРК Авангард
• с. Турунтаево р. Итанца, село Кома р. Итанца
• с. Троицк, р. Селенга
Заиграевский район:
• с. Заиграево р. Брянка
Баргузинский район:
• с. Баргузин, р. Баргузин, местность «Церковь»
• п. Усть-Баргузин, р. Баргузин, местность «Паром»
Северные районы:
• г. Северобайкальск, оз. Байкал, район пристани.
• п. Таксимо, оз. Безымянное
Еравнинский район:
• оз. Сосновское, 300 м . от с. Сосново-Озерское
Закаменский район:
• г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»
Селенгинский район:
• у. Тохой, река Убукун-ка.
• г. Гусиноозерск,оз. Гусиное, ул. Островского
• с. Средний Убукун, р. Убукунка
• с. Гусиное озеро, оз. Гусиное
Джидинский район:
• с. Петропавловка, р. Джида, протока реки
Кяхтинский район:
• с. Усть-Кяхта местность «Переправа»
• с. Большая Кудара
• с. Шарагол (50 м. южнее от дома № 30 ул. Набережная с. Шарагол), р. Чикой
Мухоршибирский район:
• вдхр. Берёзовское, МО СП «Мухоршибирское»
• вдхр. Хонхолойское, МО СП «Хонхолойское»
Кабанский район:
• с. Выдрино, р. Снежная, местность «У моста»
• с. Посольское, оз. Байкал, местность «У монастыря»
• с. Кабанск, р. Селенга, местность «Пляж»
• пос. Селенгинск, р. Поперечная, местность «Спортшкола»
• с. Брянск, р. Вилюйка, местность «У моста»