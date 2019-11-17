В Бурятии ожидается похолодание
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, местами по южной половине до 17-22 м/с.
Температура -13,-18, местами -22,-27, по северным, юго-западным районам до- 31,-37 мороза. Днём переменная облачность, местами небольшой снег, по побережью Байкала местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, местами до 16 м/с. Температура 9-14, местами -18,-23.
В Улан-Удэ сегодня ночью снег, метель, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью порывы до 15-18 м/с. Температура днём -12,-14.
В Бурятии метели и снегопады
Общество, Фото:
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