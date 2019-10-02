В Улан-Удэ учёные России и Монголии обсудят систему долговременного ухода

Обсуждение пройдёт на международной научно-практической конференции



3 октября в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, в здании научной библиотеки состоится VIII международная научно-практическая конференция. Одна из основных тем – «Внедрение системы долговременного ухода в Республике Бурятия: предпосылки и перспективы», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



- В регионе сложились все элементы системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, стационарную форму с привлечением патронажной службы и службы сиделок, а также поддержку семейного ухода. Всё это развивается в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», - заявляют в минсоцзащиты.



В числе участников международной конференции ученые из России и Монголии, члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, представители российских вузов из Москвы, Новосибирска, Кемерово, Читы и других, а также руководители профильных организаций системы социальной защиты.



В первой половине дня 3 октября пройдёт пленарное заседание, где будут заслушаны выступления и доклады участников конференции. Далее будут работать секционные дискуссионные площадки по разным тематическим направлениям.



В завершении мероприятия состоится церемония вручения грамот, посвящения в магистранты студентов 1 курса очного и заочного обучения, присвоения почетного звания «Магистрант года - 2019».

