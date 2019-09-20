В Сухотино состоится литературно-музыкальный праздник «Я пришёл к Вам поэтом»
22 сентября в 14:00 у скал Сухотино в десятый раз пройдёт литературно-музыкальный праздник «Я пришёл к Вам поэтом» (6+). В одном из любимейших мест классика забайкальской поэзии Михаила Вишнякова соберутся его родные, друзья, коллеги, поклонники. Мероприятия состоятся в рамках литературного праздника «Забайкальская осень» и литературно-краеведческих Вишняковских чтений.
В программе – выступления забайкальских писателей, литературоведов, преподавателей высших учебных заведений, творческих, музыкальных коллективов, читинских бардов. Актёры Забайкальского краевого драматического театра перевоплотятся в самых запоминающихся героев юмористических бывалиц Михаила Евсеевича, а артисты детских театральных объединений представят стихи, сказки и частушки, написанные поэтом. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
Справка
Михаил Евсеевич Вишняков – забайкальский поэт, писатель и публицист, лауреат литературной премии им. М. Ю. Лермонтова, почётный гражданин Читинской области, член редколлегий журналов «Сибирь» и «Сибирские огни».
Книги М.Е.Вишнякова издавались в Москве, Иркутске и Чите. В журналах «Наш современник», «Москва», «Нева», «Дальний Восток», «День и ночь» публиковались его поэтические и прозаические произведения. Стихи Вишнякова включены в «Антологию русской поэзии XX века».
Творчество Вишнякова, охватывающее все периоды исторического развития России, наполнено любовью к родной земле, своей малой Родине – Забайкалью, природе и людям, направлено и обращено к читателю, его лучшим человеческим качествам.
У забайкальских скал почтят память поэта
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