Черноглавый тукан без стресса пережил переезд в Иркутск

- Самые яркие и необычные обитатели экзотариума обживают новые вольеры в Доме природы. На фото черноглавый тукан, первые минуты после переезда, уже интересуется едой. Стресса нет, в переноске сидеть пришлось совсем недолго, Дом природы находится всего в двух кварталах от старого зоопарка, - сообщили в зоогалерее.









