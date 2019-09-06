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Черноглавый тукан без стресса пережил переезд в Иркутск

Черноглавый тукан без стресса пережил переезд в Иркутск
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Птица активно интересуется едой

Как сообщал «Байкал-Daily», Иркутская зоогалерея переехала на новое место. Сотрудники зоопарка в соцсети сообщают о том, как обитатели пережили переезд.

Начался переезд экзотической части коллекции.

- Самые яркие и необычные обитатели экзотариума обживают новые вольеры в Доме природы. На фото черноглавый тукан, первые минуты после переезда, уже интересуется едой. Стресса нет, в переноске сидеть пришлось совсем недолго, Дом природы находится всего в двух кварталах от старого зоопарка, - сообщили в зоогалерее.



Недавно сотрудники показывали подросшего детёныша павлина. Подписчики группы умилялись его хохолку.


птицы зоопарк
 
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