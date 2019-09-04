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В Иркутском зоопарке показали подросшего птенца павлина

В Иркутском зоопарке показали подросшего птенца павлина
Общество,  Фото:Иркутский зоопарк
Он и его родители скоро переедут на новую территорию

Сотрудники Иркутского зоопарка (ранее – Иркутская зоогалерея) показали в официальной группе «Вконтате» подросшего птенца павлина.

- А кто это у нас тут такой деловой? Да, да, подрос маленький павлинчик, который вылупился в самом начале переезда. Семья павлинов до сих пор живёт в старом зоопарке, очень не хочется подвергать стрессу и ребёнка, и его родителей. Но в любом случае они скоро переедут на новую территорию, сроки поджимают, - пишут они.

Пользователи в восторге от фотографии птенца:

«У него хохолок на голове такой забавный пока. У родителей уже короны, а у него - так пока, коронка. Но всё равно видно, что принц растёт»
«Как много у вас интересного»
«Все умиляются с этого недохохолка»

Птенец павлина вылупился на свет в начале августа.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа в Иркутске состоялась торжественная церемония открытия нового здания зоогалереи с названием «Иркутский зоопарк». Зоопарк разместили на земельном участке предприятия «Фортуна». Его площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь разместят 150 видов животных общей численностью около тысячи особей. При возведении были выполнены все требования для комфортного пребывания животных, удобства и безопасности посетителей, в том числе маломобильных групп населения.
зоопарк дикие животные
 
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