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В Иркутске открылся зоопарк

В Иркутске открылся зоопарк
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Сооружения на старом месте будут демонтированы

29 августа в Иркутске состоялась торжественная церемония открытия нового здания зоогалереи с названием «Иркутский зоопарк».

- В нашем городе появилось ещё одно место для отдыха с семьей и детьми, открытие зоопарка – это долгожданное событие. В непосредственной близости начинается благоустройство набережной реки Ушаковки, и вся территория станет местом притяжения иркутян и гостей города. Иркутск развивается, становится всё более комфортным и современным городом, – подчеркнул в своем приветствии заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.

Напомним, что зоопарк разместили на земельном участке предприятия «Фортуна». Его площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь разместят 150 видов животных общей численностью около тысячи особей. При возведении были выполнены все требования для комфортного пребывания животных, удобства и безопасности посетителей, в том числе маломобильных групп населения. Кроме этого, на данной площадке планируется создание зоны для отдыха. В настоящий момент продолжаются внутренние работы по отделке помещений, ведётся благоустройство прилегающей территории и обустройство парковки. Завершить все работы планируют до ноября.

Прежнее место расположения зоопарка планируют освободить до конца сентября, после чего сооружения будут демонтированы. Там продолжат благоустройство мемориального комплекса «Иерусалимская гора», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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