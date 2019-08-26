Кроме этого, покажут антикварные вещи и выступления артистов
7 сентября с 14:00 в парке культуры и отдыха имени Д. Ж. Жанаева пройдёт концертная программа «Город сказка, город мечта…». В день Улан-Удэ на сцене выступят творческие коллективы и солисты города: группа «LaKers», группа «Randies», призёры конкурса «PROкачай Улан-Удэ» Александра Климова, Арина Жамбалова и хореографические коллективы.
Также на территории парка развернётся ретро-выставка «OldTimer 2019», где взору жителей предстанут раритетные авто и предметы обихода 60-80 годов, как советского, так и зарубежного производства. Под открытым небом пройдут соревнования по ретро-игре «Mortal Kombat 3 Ultimatum». Каждый желающий сможет пофотографироваться и окунуться в эпоху ушедших лет, под прекрасный аккомпанемент с живыми моделями.
Всех пришедших на праздник ожидает розыгрыш множества призов и подарков от спонсоров и партнёров мероприятия. А для самых юных посетителей парка будут представлены детская анимационная программы, площадки, игры и забавы, в которых тоже можно выиграть множество хороших подарков, сообщает пресс-служба комитета по культуре города.
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В парке Улан-Удэ проведут выставку ретро-автомобилей
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