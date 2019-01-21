В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения

Верующие проводят год Собаки по восточному календарю с почестями
3 февраля, перед Сагаалганом, религиозная организация шаманов «Тэнгэри» проведёт в столице Бурятии обряд очищения «Гал Угаал».
- Смысл обряда заключается в том, что мы провожаем год Собаки с почестями, благодарим за все интересные события: всё, что с нами было в этом году, станет нашим опытом, воспоминаниями, - сообщили организаторы.
Шаманы приготовят подношения для божеств. И во время камлания они призовут на молебен своих родовых онгонов (духи предков, нашедших свое перерождение на небесах), 13 хатов - детей 99 тэнгэриев, которые спустились на землю оберегать и помогать человеческому роду, Дархан-тэнгэри (божества творческого, мужского начала), Хиhаан Улаан Тэнгэри (красные раскалённые небеса, меняющие судьбу, дарующие вторую половинку, семью, детей), Хойморой Эжы (покровительницу всех детей и матерей).
- Шаманы связаны с родовыми предками, божествами, и когда они камлают, то доводят до божеств, что есть такие люди, и у них есть определённые просьбы. И для этого нужно приносить списки своих семей, а также подношение - водку, молоко, печенье, конфеты, сливочное масло. Каждый будет «брызгать» в сторону своей Родины. То есть, получается, в какой-то момент, когда шаманы будут отправлять угощения для божеств, то люди тоже будут отправлять от себя в сторону Родины, - рассказала «Байкал-Daily» Оксана Ким, пресс-секретарь «Тэнгэри».
Обязательно шаманы сварят два аршана: сагаанай и хара.
- Это как Дугжууба, но это шаманский обряд. Первое отличие в том, что здесь варятся два аршана, один, получается, для исцеления, второй для очищения от порчи, негативной энергетики. Соответственно нужна тара, чтобы потом забрать аршаны. Второе отличие в том, что у нас зажигаются два костра, - продолжила Оксана Ким.
В один костёр верующие складывают перед началом молебна принесённые с собой салфетки, кусочки теста, которыми накануне обтирали себя, членов своих семей. Таким образом, во время обряда снимается весь негатив, накопленный за год.
Второй костёр зажигается для очищения присутствующих и получения ими благословения. Верующие должны обойти его три раза.
Затем шаманы проводят божеств, которых приглашали на молебен.
На обряд могут прийти все желающие. Мероприятие будет проходить по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 164а, примерно в течение двух часов – с 17.00 до 19.00.
После очищения, как правило, верующие должны постараться провести время до наступления Нового года по восточному календарю в кругу семьи. Им не стоит ругаться, принимать алкоголь, так как это мешает сконцентрироваться и подготовиться к празднику и засоряет энергетику.
В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения
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