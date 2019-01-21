21 Января

20 Января

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения

В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Верующие проводят год Собаки по восточному календарю с почестями

3 февраля, перед Сагаалганом, религиозная организация шаманов «Тэнгэри» проведёт в столице Бурятии обряд очищения «Гал Угаал».

- Смысл обряда заключается в том, что мы провожаем год Собаки с почестями, благодарим за все интересные события: всё, что с нами было в этом году, станет нашим опытом, воспоминаниями, - сообщили организаторы.

Шаманы приготовят подношения для божеств. И во время камлания они призовут на молебен своих родовых онгонов (духи предков, нашедших свое перерождение на небесах), 13 хатов - детей 99 тэнгэриев, которые спустились на землю оберегать и помогать человеческому роду, Дархан-тэнгэри (божества творческого, мужского начала), Хиhаан Улаан Тэнгэри (красные раскалённые небеса, меняющие судьбу, дарующие вторую половинку, семью, детей), Хойморой Эжы (покровительницу всех детей и матерей).

- Шаманы связаны с родовыми предками, божествами, и когда они камлают, то доводят до божеств, что есть такие люди, и у них есть определённые просьбы. И для этого нужно приносить списки своих семей, а также подношение - водку, молоко, печенье, конфеты, сливочное масло. Каждый будет «брызгать» в сторону своей Родины. То есть, получается, в какой-то момент, когда шаманы будут отправлять угощения для божеств, то люди тоже будут отправлять от себя в сторону Родины, - рассказала «Байкал-Daily» Оксана Ким, пресс-секретарь «Тэнгэри».

Обязательно шаманы сварят два аршана: сагаанай и хара.

- Это как Дугжууба, но это шаманский обряд. Первое отличие в том, что здесь варятся два аршана, один, получается, для исцеления, второй для очищения от порчи, негативной энергетики. Соответственно нужна тара, чтобы потом забрать аршаны. Второе отличие в том, что у нас зажигаются два костра, - продолжила Оксана Ким.

В один костёр верующие складывают перед началом молебна принесённые с собой салфетки, кусочки теста, которыми накануне обтирали себя, членов своих семей. Таким образом, во время обряда снимается весь негатив, накопленный за год.

Второй костёр зажигается для очищения присутствующих и получения ими благословения. Верующие должны обойти его три раза.

Затем шаманы проводят божеств, которых приглашали на молебен.

На обряд могут прийти все желающие. Мероприятие будет проходить по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 164а, примерно в течение двух часов – с 17.00 до 19.00.

После очищения, как правило, верующие должны постараться провести время до наступления Нового года по восточному календарю в кругу семьи. Им не стоит ругаться, принимать алкоголь, так как это мешает сконцентрироваться и подготовиться к празднику и засоряет энергетику.
шаманизм Сагаалган обряд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения
В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения
Общество, 21.01.2019
Верующие проводят год Собаки по восточному календарю с почестями
Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге
Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге
Общество, 21.01.2019
Ребята из Детской школы искусств собрали россыпь наград всероссийского фестиваля «Время чудес»
В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов
В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов
Общество, 21.01.2019
С прибывшими спланированы учебные сборы
Электронный проездной на электрички внедрят в Иркутской области
Электронный проездной на электрички внедрят в Иркутской области
Общество, 21.01.2019
Внедрят такой билет для льготных категорий граждан
«Страсть, касания, дрифт!»: В Бурятии экстремалы гоняли по льду. Фоторепортаж
«Страсть, касания, дрифт!»: В Бурятии экстремалы гоняли по льду. Фоторепортаж
Общество, 21.01.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с зимних автогонок
В Улан-Удэ проходит выставка к Сагаалгану
В Улан-Удэ проходит выставка к Сагаалгану
Общество, 21.01.2019
Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам, и какой год наш ждёт – на все эти вопросы жители найдут ответ, посетив выставку

Музыкант из Бурятии отправится в тур с обладателем «Золотой маски»
Музыкант из Бурятии отправится в тур с обладателем «Золотой маски»
Общество, 21.01.2019
Владимир Ткаченко не раз доказывал, что уровень его исполнительства заслуживает внимания музыкантов мирового уровня
На уборку улиц Улан-Удэ вышло 39 единиц техники
На уборку улиц Улан-Удэ вышло 39 единиц техники
Общество, 21.01.2019
Также в городе очистят тротуары и остановки
В музее нацпарка Бурятии прошла акция #MuseumSelfie
В музее нацпарка Бурятии прошла акция #MuseumSelfie
Общество, 21.01.2019
17 января участники акции познакомились с экспонатами музея, книжной выставкой
В Бурятии ушла из жизни известный театровед
В Бурятии ушла из жизни известный театровед
Общество, 21.01.2019
Валентина Найдакова была первым в республике кандидатом искусствоведения
Первый канал показал вторую часть фильма о Байкальских спасателях
Первый канал показал вторую часть фильма о Байкальских спасателях
Общество, 21.01.2019
В фильме показали подготовку водолазов и спасение альпиниста. ВИДЕО
В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу
Общество, 21.01.2019
Соревнования будут посвящены 30-й юбилейной годовщине вывода советских войск из Афганистана
Почти 900 ветеранов отметили юбилеи в 2018 году в Бурятии
Почти 900 ветеранов отметили юбилеи в 2018 году в Бурятии
Общество, 21.01.2019
В этом году планируется поздравить 1052 юбиляра
Два борца из Бурятии завоевали медали всероссийского турнира
Два борца из Бурятии завоевали медали всероссийского турнира
Общество, 21.01.2019
Они прошли отбор на международный турнир «Иван Ярыгин-2019»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^