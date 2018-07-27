Улан-Удэ вновь поплыл после ливня (фото, видео)

Накануне, 26 июля, на Улан-Удэ обрушился ливень, который продолжался около получаса. Многие улицы города за это время ушли под воду. Впрочем, непогода всегда проверяет на прочность городские ливневые канализации. Как сообщал «Байкал-Daily», после субботнего дождя коммунальщики откачали с улиц более 10 тысяч кубометров воды.
Как правило, «тонут» одни и те же улицы: остановка «ТСК», проспект Строителей, улицы Балтахинова, Смолина, Солнечная и многие другие. Из-за горожанам приходится по лужам добираться до дома.
47-й квартал
Бурятский общественник Аркадий Зарубин запечатлел на видео ливень и то, как город справляется с ним. Ролик он выложил на своей странице в соцсети, подписав «В Улан-Удэ прошёл ливень».
На кадрах улицы превратились в бушующие реки: вода бурно течёт по лестницам зданий, люди перепрыгивают через обрезавшиеся огромные лужи, проезжающие машины оставляют множество брызг.
видео - Аркадий Зарубин
Общественница Дора Хамаганова также сняла залитую проезжую часть и заинтересовалась работой «ливнёвок».
«Друзья, а кто в курсе, как работает (или не работает) ливневая канализация в Улан-Удэ? И кто ответственен за её существование? Потому что, в который раз, убеждаюсь, что во многих местах, на дорогах города, как таковой, её нет. А разве так должно быть? И вечный проклятый вопрос нашей жизни «Кто виноват?», высказалась Дора Хамаганова.
Также она упомянула разговор главы Бурятии Алексея Цыденова с главным редактором журнала «ЭкоГрад» Игорем Панариным, в котором глава Бурятии назвал очистные в Улан-Удэ и ливневую канализацию — важными проблемами хозяйственной деятельности в республике.
Многие возмущённые улан-удэнцы тоже снимали фото и видео «тонущего» города и выкладывали их в соцсети: «В 47-ом около магазина «Николаевский» рядом с остановкой БСМП после каждого ливня океан, можно смело моторную лодку опускать в эту лужу и кататься на ней кругами. И это же всё стекает к подъезду жилого дома», «ТСК опять «утонул», «К подъеду невозможно подойти, всё в воде», «Нарекаю Улан-Удэ Венецией», - пишут горожане.
Также накануне был шквалистый ветер. Он обрушил неустойчивые конструкции и временные ограждения. Пострадали некоторые автомобили и строения.
видео - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
фото - Аркадий Зарубин