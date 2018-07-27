Улан-Удэ вновь поплыл после ливня (фото, видео)

















47-й квартал











видео - Аркадий Зарубин



Общественница Дора Хамаганова также сняла залитую проезжую часть и заинтересовалась работой «ливнёвок».



«Друзья, а кто в курсе, как работает (или не работает) ливневая канализация в Улан-Удэ? И кто ответственен за её существование? Потому что, в который раз, убеждаюсь, что во многих местах, на дорогах города, как таковой, её нет. А разве так должно быть? И вечный проклятый вопрос нашей жизни «Кто виноват?», высказалась Дора Хамаганова.









Также она упомянула разговор главы Бурятии Алексея Цыденова с главным редактором журнала «ЭкоГрад» Игорем Панариным, в котором глава Бурятии назвал очистные в Улан-Удэ и ливневую канализацию — важными проблемами хозяйственной деятельности в республике.









Многие возмущённые улан-удэнцы тоже снимали фото и видео «тонущего» города и выкладывали их в соцсети: «В 47-ом около магазина «Николаевский» рядом с остановкой БСМП после каждого ливня океан, можно смело моторную лодку опускать в эту лужу и кататься на ней кругами. И это же всё стекает к подъезду жилого дома», «ТСК опять «утонул», «К подъеду невозможно подойти, всё в воде», «Нарекаю Улан-Удэ Венецией», - пишут горожане.















Также накануне был шквалистый ветер. Он обрушил неустойчивые конструкции и временные ограждения. Пострадали некоторые автомобили и строения.







видео - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ















фото - Аркадий Зарубин

