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Улан-Удэ вновь поплыл после ливня (фото, видео)

Улан-Удэ вновь поплыл после ливня (фото, видео)
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, Аркадий Зарубин, ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
После очередного ливня улан-удэнцы сравнивают свой город с Венецией

Накануне, 26 июля, на Улан-Удэ обрушился ливень, который продолжался около получаса. Многие улицы города за это время ушли под воду. Впрочем, непогода всегда проверяет на прочность городские ливневые канализации. Как сообщал «Байкал-Daily», после субботнего дождя коммунальщики откачали с улиц более 10 тысяч кубометров воды

Как правило, «тонут» одни и те же улицы: остановка «ТСК», проспект Строителей, улицы Балтахинова, Смолина, Солнечная и многие другие. Из-за горожанам приходится по лужам добираться до дома.




47-й квартал 


Бурятский общественник Аркадий Зарубин запечатлел на видео ливень и то, как город справляется с ним. Ролик он выложил на своей странице в соцсети, подписав «В Улан-Удэ прошёл ливень».

На кадрах улицы превратились в бушующие реки: вода бурно течёт по лестницам зданий, люди перепрыгивают через обрезавшиеся огромные лужи, проезжающие машины оставляют множество брызг.



видео - Аркадий Зарубин

Общественница Дора Хамаганова также сняла залитую проезжую часть и заинтересовалась работой «ливнёвок».

«Друзья, а кто в курсе, как работает (или не работает) ливневая канализация в Улан-Удэ? И кто ответственен за её существование? Потому что, в который раз, убеждаюсь, что во многих местах, на дорогах города, как таковой, её нет. А разве так должно быть? И вечный проклятый вопрос нашей жизни «Кто виноват?», высказалась Дора Хамаганова.




Также она упомянула разговор главы Бурятии Алексея Цыденова с главным редактором журнала «ЭкоГрад» Игорем Панариным, в котором глава Бурятии назвал очистные в Улан-Удэ и ливневую канализацию — важными проблемами хозяйственной деятельности в республике.




Многие возмущённые улан-удэнцы тоже снимали фото и видео «тонущего» города и выкладывали их в соцсети: «В 47-ом около магазина «Николаевский» рядом с остановкой БСМП после каждого ливня океан, можно смело моторную лодку опускать в эту лужу и кататься на ней кругами. И это же всё стекает к подъезду жилого дома», «ТСК опять «утонул», «К подъеду невозможно подойти, всё в воде», «Нарекаю Улан-Удэ Венецией», - пишут горожане.





Также накануне был шквалистый ветер. Он обрушил неустойчивые конструкции и временные ограждения. Пострадали некоторые автомобили и строения.


видео - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ





фото - Аркадий Зарубин 

подтопление ливень
 
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