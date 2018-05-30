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Житель Бурятии спросил у Путина про интернет в селе

Житель Бурятии спросил у Путина про интернет в селе
Общество, 
Видео показали в эфире Первого канала

Уже несколько суток в единый центр обработки сообщений поступают вопросы от жителей России к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Люди обращаются как с глобальными проблемами, так и с конкретными. Задать свой вопрос смог и житель села Телемба Еравнинского района. Его видеообращение показали в эфире Первого канала.

- Мы, жители села Телемба Еравнинского района, сколько лет не можем решить проблему с высокоскоростным интернетом. Вот решили обратиться именно к Владимиру Владимировичу с надеждой на то, что он сможет помочь решить этот вопрос с проведение оптоволокна, - обратился житель Бурятии.



«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнётся 7 июня в 12 часов по московскому времени. Президент ответит на вопросы, жителей, касающиеся общественно-
политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Центр приёма и обработки сообщений работает круглосуточно. Номер для тех, кто хочет задать свой вопрос по телефону из России: 8 (800)200-40-40. В этом году впервые в обработке обращений россиян к Владимиру Путину участвуют и волонтёры бок о бок с операторами центра. Также вопросы принимаются и от пользователей социальных сетей и по СМС и ММС на номер - 04040, услуга бесплатная.
 
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