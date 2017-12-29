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Жители Бурятии отправили подарки Максиму Удовиченко

Жители Бурятии отправили подарки Максиму Удовиченко
Общество,  29.12.2017 16:09
Мальчик, тяжело пострадавший в ДТП 6 лет назад, просил на Новый год у Деда Мороза всего лишь мягкую игрушку и сладкий подарок

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно к жителям Бурятии в социальной сети с призывом о помощи обратилась Ирина Батышева, мама Максима Удовиченко.

- Максим был сбит машиной и уже 6 лет прикован к постели. Он очень хороший мальчик, и, как все дети, ждёт чуда и Новый год. На протяжении многих лет мы побывали в разных клиниках, и, к сожалению, нам ничем не помочь. Травма позвоночника очень тяжёлая. Кто захочет помочь нам, мы будем благодарны, - писала она.

Сам Максим просил у Деда Мороза всего лишь сладкий подарок и мягкую игрушку – собаку.



Отметим, что живут сейчас мама с сыном на одну пенсию, работать же Ирина Батышева не может, поскольку должна всё время находиться рядом с мальчиком.

- Везде на учёте стоим, в Кургане, в Санкт-Петербурге, Москве, если какие-то технологии появятся по отращиванию спинного мозга, нам сообщат. Просматриваю Интернет тоже, - пояснила она.

После публикации в социальной сети «ВКонтакте» и в республиканских СМИ жители Бурятии начали активно отправлять деньги, игрушки и новогодние подарки в село Багдарин Баунтовского района, где сейчас проживает семья. Мама Максима Удовиченко сегодня рассказала Байкал-Daily, что они получили около 20 различных игрушечных собак, 30 сладких презентов, мандарины, продукты. Некоторые почтовые посылки ещё не раскрыты. И в гости к ним уже наведались два Деда Мороза.



- Мы хотим часть подарков отдать многодетной семье. Люди со всей Бурятии, других регионов России откликнулись на наш призыв, мы очень благодарны всем, - рассказала Ирина Батышева.

Она призналась, что не успевает отвечать на все сообщения жителей республики.








Как сообщал «Байкал-Daily», 26 мая 2011 года Максима Удовиченко и его друга сбил на своём авто местный лихач. В результате страшной аварии один мальчик погиб на месте, а другой – Максим стал инвалидом. Мальчик по сей день прикован к кровати и подключен к аппарату ИВЛ.

Лихач, виновный в аварии, получил три года условно и лишился водительских прав на один год. Кроме того, судом на него возложена обязанность по выплате маме Максима 947 тысяч 228 рублей материального ущерба и компенсации морального вреда, а также 500 тысяч - в пользу семьи погибшего мальчика.

Как сообщали этим летом в службе судебных приставов Бурятии, за пять лет с должника в пользу двух семей взыскано около 760 тысяч рублей, судебным приставам предстоит взыскать ещё свыше 690 тысяч рублей. Когда у мужчины заканчивается сезон в артели и он не получает доход, долг удерживается из пособия по безработице.





Новый год новогодние подарки
 
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