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В Улан-Удэ впервые пройдёт Неделя детской моды

В Улан-Удэ впервые пройдёт Неделя детской моды
Общество,  28.12.2017 09:24 Фото:Сергей Тарасенко
Улан-Удэ становится центром больших модных мероприятий. Совсем недавно отгремела неделя моды Baikal fashion week, а скоро состоится Неделя детской моды

Рассказывает Юлия Михальченко, исполнительный директор Kids fashion week Ulan-Ude:

- Детская мода в последние годы не отстает от взрослой в своем развитии. Сейчас это полноценный бизнес со всеми сопутствующими: коллекциями прет-а-порте и от кутюр, своими модными журналами, детьми-моделями. Отдельные детские коллекции стали выпускать все самые именитые Дома моды мира. Все как у взрослых! Не отстаёт и Россия. Раньше проводились «детские дни» в рамках Московских Недель моды, а теперь они переросли в отдельные модные шоу, такие же по значимости, как и взрослые Fashion Week. Нам показалось, что настала очередь и Улан-Удэ заявить о себе, как о центре детской моды. Она у нас есть, развивается, на это указывают и растущие обороты магазинов детской одежды. А у многих родителей появилось понимание, что вкус надо воспитывать с детства.

- Где и когда вы планируете проводить это мероприятие?

- Главное мероприятие Недели детской моды Kids fashion week Ulan-Ude – большой показ дизайнеров и магазинов - состоится 2 марта 2018 года в одном из крупных торговых центров нашего города. Пока мы рассматриваем предложения, решение о точном месте проведения будет принято буквально в ближайшие дни.

- Уже есть желающие принять участие в Неделе детской моды?

- Да, многие дизайнеры Улан-Удэ с энтузиазмом восприняли новость об этом мероприятии. Есть и магазины детской одежды, которые планируют принять участие в Kids fashion week Ulan-Ude.

- До какой даты вы принимаете заявки?

- До 1 февраля 2018 года.

- А кто будет показывать коллекции – дети из модельных агентств?

Алена Павлова, режиссер-организатор Kids fashion week Ulan-Ude:

- Основу демонстраторов одежды составят дети модельных школ, но не менее половины детей-моделей будет набрано с помощью кастинга. Потому что дети-модели, в отличие от взрослых манекенщиц, не способны запомнить и качественно выполнить 4-5 различных выходов в течение одного показа. Поэтому планируется набрать довольно много детей. Мы будем формировать команду, ориентируясь на количество заявок от участников Kids fashion week Ulan-Ude. Прошедших кастинг детей будем готовить под определенные коллекции: обучать красиво двигаться, грамотно подавать себя, демонстрировать аксессуары, если таковые будут предусмотрены в показе.

- Кроме дефиле, какие ещё мероприятия планируются в рамках Kids fashion week?

- Хотим сделать выставку детской fashion-фотографии. В нашем городе много мастеров фотографии, работающих с детьми, семьями. Предлагаем им не «вариться в собственном соку», а на этой выставке «себя показать и других посмотреть». Ещё планируем провести ряд мастер-классов для родителей и детей, ярмарку-продажу товаров и услуг для детей.

- Кто выступил организатором мероприятия?

- Чтобы все получилось на высоком уровне и достойного качества свои силы объединили Продюсерский Центр «Азарт», Некоммерческий Фонд «Живая вода» и Модельное агентство «Baikal models». Собралась команда, у которой уже есть опыт проведения больших региональных мероприятий.

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