Общая задолженность дальневосточников составила почти 827 млрд рублей
Высокие темпы роста потребительского кредитования в 2021 году в первую очередь были связаны с восстановлением экономики и реализацией отложенного спроса на кредиты, накопленного за время действия карантинных мер в 2020 году, сообщается на сайте Дальневосточного главного управления Центробанка России.
Задолженность по потребительским кредитам дальневосточников по итогам 2021 года увеличилась на 18,5%, до 827 млрд рублей. Наибольший рост отмечался в Республике Бурятия (23,4%), наименьший - в Якутии (16,3%) и Еврейской автономной области (14,3%).
- При этом рост был достигнут за счёт увеличения средней суммы задолженности, приходящейся на одного заёмщика, что повышает риски кредитного портфеля. Мы ожидаем некоторого охлаждения рынка вслед за ростом ставок. Также влияние должно оказать введение с июля 2022 года лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов, - прокомментировал начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.
Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке
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