 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке

Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Общая задолженность дальневосточников составила почти 827 млрд рублей

Высокие темпы роста потребительского кредитования в 2021 году в первую очередь были связаны с восстановлением экономики и реализацией отложенного спроса на кредиты, накопленного за время действия карантинных мер в 2020 году, сообщается на сайте Дальневосточного главного управления Центробанка России.

Задолженность по потребительским кредитам дальневосточников по итогам 2021 года увеличилась на 18,5%, до 827 млрд рублей. Наибольший рост отмечался в Республике Бурятия (23,4%), наименьший - в Якутии (16,3%) и Еврейской автономной области (14,3%).

- При этом рост был достигнут за счёт увеличения средней суммы задолженности, приходящейся на одного заёмщика, что повышает риски кредитного портфеля. Мы ожидаем некоторого охлаждения рынка вслед за ростом ставок. Также влияние должно оказать введение с июля 2022 года лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов, - прокомментировал начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

кредит долги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
Экономика, 16.02.2022
На торгах, по предварительным данным, удалось сэкономить 25 млн рублей
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Экономика, 16.02.2022
Улан-Удэнский авиационный завод приступил к масштабному увеличению выпуска вертолётов. Сегодня УУАЗ обеспечивает своим работникам высокий уровень заработной платы, комфортные и безопасные условия труда, социальные гарантии и возможности карьерного и профессионального роста. Подробности – в нашей беседе с директором завода Алексеем Козловым
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
Экономика, 16.02.2022
Дорога ведёт в популярное туристическое место
Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Экономика, 16.02.2022
Специалисты назвали число коров, овец и свиней в республике
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Экономика, 15.02.2022
Перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова и уголь
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
Экономика, 15.02.2022
Минстрой утвердил финансирование очистных сооружений на Байкале
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
Экономика, 15.02.2022
Снижение числа дольщиков связано с подорожанием квартир
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
Экономика, 15.02.2022
В республике заметна растущая потребность в специалистах по работе с персоналом
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Экономика, 14.02.2022
В Бурятстате сообщили, куда чаще всего переезжают жители республики
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Экономика, 14.02.2022
Переобучиться теперь могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
Экономика, 14.02.2022
Работы проводятся с учётом технологических и температурных норм
Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Экономика, 14.02.2022
В Наушках за неделю досмотрено более 1300 тонн продукции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^