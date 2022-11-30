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В столице Бурятии предпочитают соискателей с точной зарплатой в резюме

В столице Бурятии предпочитают соискателей с точной зарплатой в резюме
Бизнес,  Фото:pixabay.com
А улан-удэнцам с хорошим опытом готовы платить даже больше обещанного

При поборе персонала рекрутеры всё чаще отдают предпочтение резюме с конкретной зарплатой –  41% работодателей рассматривают их в первую очередь. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 27 октября по 22 ноября. Участие в нём приняли менеджеры по персоналу из Улан-Удэ.

Лишь у 7% компаний в приоритете – соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий «оклад по договорённости». А в каждой второй организации (52%) очерёдность рассмотрения резюме вообще не зависит оттого, указан ли в них желаемый заработок.

Документы соискателей, претендующих на больший доход, чем прописано в вакансии, всегда изучают 40% работодателей. Ещё 38% действуют так лишь в отношении некоторых позиций (с 2021 года их стало больше). Каждая пятая компания (21%) не интересуется такими резюме.

- По сравнению с прошлым годом число работодателей, всегда готовых к переговорам со слишком «дорогими» кандидатами, снизилось. В новых экономических условиях подбор становится точечным, – отмечает «SuperJob»

Зарплату выше обещанной готовы платить специалистам с хорошим опытом  (36%), высокой квалификацией (26%) и тем, кто готов исполнять больше обязанностей (23%). О том, что значимой является уникальность специалиста, заявили 7% рекрутеров.

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