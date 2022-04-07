В магазинах Бурятии выявляют просроченный алкоголь

Виновников оштрафовали почти на 30 тысяч рублей



В 2021 году в ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора выявляли в Бурятии различные нарушения в продаже алкоголя. Зачастую продавали продукцию с истекшим сроком годности. Или же без необходимых сопроводительных документов.



За нарушения в отношении виновных лиц составлено 25 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила более 28 тысяч рублей. Также внесены административные наказания в виде предупреждений.



- Лабораторно исследовано 218 проб алкогольной продукции, из которых одна проба (вино, производство Россия) не соответствовала требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» - содержание массовой концентрации сахара в вине превышало значение, указанное на маркировке продукта, - сообщает пресс-службе управления Роспотребназора.



Приобретать алкогольную продукцию необходимо только в санкционированных местах торговли. Кроме того, следует обращать внимание на сроки годности продукции и наличие документов, подтверждающих её качество.

