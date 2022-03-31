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Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»

Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Участники и болельщики турнира сгенерировали в сети МегаФона 3,8 ТБ

Оператор в 5 раз ускорил мобильный интернет и обеспечил ковровое покрытие 4G в месте проведения самой массовой в России подлёдной рыбалки – Байкальской гавани. За два дня соревнований участники и болельщики турнира сгенерировали в сети МегаФона 3,8 ТБ мобильного интернет-трафика, что на 70% больше чем на соревнованиях прошлого года.

25-26 марта в посёлке Турка прошёл фестиваль «Байкальская рыбалка-2022», собирающий ежегодно огромное число участников из разных регионов страны. В этом году, помимо команд из Бурятии и Иркутской области – завсегдатаев турнира, сюда приехали заядлые рыбаки из Красноярского края, Москвы, Татарстана, Томска, Читы и даже Крыма: всего 205 команд.

Тысячи фотографий, постов и видеороликов в сети разместили абоненты компании со льда Байкала благодаря скоростному мобильному интернету МегаФона. Одной из самых востребованных стала соцсеть «ВКонтакте», где, помимо потока публикаций участников и гостей турнира, шла набравшая около 26 тысяч просмотров прямая трансляция соревнований. На Youtube этот показатель – более 19,5 тысяч.

- МегаФон из года в год поддерживает «Байкальскую рыбалку» – это многолетняя добрая традиция, - отмечает директор Бурятского отделения оператора Олеся Степанова. - Нам важно, чтобы абоненты, приехавшие сюда со всей страны, оставались на связи, а те, кто не смог приехать, смогли всё увидеть онлайн. Поэтому наши инженеры тщательно подготовили сеть этому событию. В результате средняя скорость передачи данных в Байкальской гавани составила 158 Мбит/с, а максимальная - 200 Мбит/с. Такие показатели позволили телеканалу организовать прямую трансляцию турнира через мобильный интернет МегаФона, а участникам фестиваля - без промедления делиться рыбацкими достижениями со своими болельщиками.

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МегаФон

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