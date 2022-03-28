В Бурятии оштрафовали арендатора, запустившего сельхозземли

Травой заросли 10 га земель



В Кабанском районе Бурятии земельный участок сельскохозяйственного назначения зарос деревьями, кустарниками и травой. В запустение пришло 10 гектаров земли.



В отношении арендатора возбуждено административное дело о невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.



Арендатора участка привлекли к ответственности. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



