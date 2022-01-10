Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию

Мужчина получил профзаболевание за 35 лет работы
Житель Бурятии обратился в Иволгинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Поводом для судебных разбирательств стало выявленное профессиональное заболевание, полученное в ходе трудовой деятельности на различных предприятиях. Это Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», ПАО «Бурятзолото», СМУ ООО «Березитовый рудник», ООО «Хужир Энтерпрайз», ООО «Урюмкан», перечислили в Иволгинском райсуде.
Из-за профессионального заболевания мужчина плохо себя чувствует, он испытывает дискомфорт, болезненные ощущения в суставах рук и ног. Мужчина заявил, что испытывает нравственные страдания, терпит боль, не может жить полноценной активной жизнью, трудиться.
В суде установлено, что в разное время с 1982 по 2017 годы мужчина работал кузнецом на этих предприятиях. В 2018 году ему было установлено профессиональное заболевание.
- Причиной послужило длительное, кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм вредных производственных факторов или веществ, физическая или динамическая нагрузка: стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке свыше нормы, что подтверждается медицинскими документами. Профессиональное заболевание имеет накопительный характер с учётом отработанного времени с вредными условиями работы, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Суд пришёл к выводу, что мужчина, действительно, получил заболевание во время работы на предприятиях, не обеспечивших безопасные условия труда.
- Исходя из тяжести перенесённых истцом нравственных и физических страданий, принципов разумности и справедливости, с учётом степени вины работодателей, суд взыскал с ответчиков в пользу истца Б. компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей пропорционально отработанного истцом времени на данных предприятиях, - сообщили в суде.
Решение суда не вступило в законную силу.
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