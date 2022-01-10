 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

Популярное

Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию

Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина получил профзаболевание за 35 лет работы

Житель Бурятии обратился в Иволгинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Поводом для судебных разбирательств стало выявленное профессиональное заболевание, полученное в ходе трудовой деятельности на различных предприятиях. Это Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», ПАО «Бурятзолото», СМУ ООО «Березитовый рудник», ООО «Хужир Энтерпрайз», ООО «Урюмкан», перечислили в Иволгинском райсуде.

Из-за профессионального заболевания мужчина плохо себя чувствует, он испытывает дискомфорт, болезненные ощущения в суставах рук и ног. Мужчина заявил, что испытывает нравственные страдания, терпит боль, не может жить полноценной активной жизнью, трудиться.

В суде установлено, что в разное время с 1982 по 2017 годы мужчина работал кузнецом на этих предприятиях. В 2018 году ему было установлено профессиональное заболевание.

- Причиной послужило длительное, кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм вредных производственных факторов или веществ, физическая или динамическая нагрузка: стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке свыше нормы, что подтверждается медицинскими документами. Профессиональное заболевание имеет накопительный характер с учётом отработанного времени с вредными условиями работы, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Суд пришёл к выводу, что мужчина, действительно, получил заболевание во время работы на предприятиях, не обеспечивших безопасные условия труда.

- Исходя из тяжести перенесённых истцом нравственных и физических страданий, принципов разумности и справедливости, с учётом степени вины работодателей, суд взыскал с ответчиков в пользу истца Б. компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей пропорционально отработанного истцом времени на данных предприятиях, - сообщили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу.
компенсация моральный вред

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли первую частную библиотеку
В Улан-Удэ открыли первую частную библиотеку
Бизнес, 10.01.2022
Ex libris — первая в Улан-Удэ и вторая в России независимая библиотека
Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию
Кузнец отсудил у крупных предприятий Бурятии компенсацию
Бизнес, 10.01.2022
Мужчина получил профзаболевание за 35 лет работы
«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды
«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды
Бизнес, 08.01.2022
«Новогодние праздники отгремели, впереди нас ждут месяцы с низкими продажами», - отмечает предприниматель
В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники
В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники
Бизнес, 03.01.2022
Подработать можно в свободное время и в выходные дни
Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу
Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу
Бизнес, 31.12.2021
Такие результаты показал опрос Сбера
Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером
Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером
Бизнес, 31.12.2021
Сбер выпустил новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером»
Сбер сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Сбер сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Бизнес, 30.12.2021
Бурятское отделение поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует об изменениях в режиме работы офисов
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар
Бизнес, 30.12.2021
Бар не будет работать три месяца
ВТБ станет инвестором проекта «МегаФон 1440»
ВТБ станет инвестором проекта «МегаФон 1440»
Бизнес, 30.12.2021
МегаФон планирует запустить низкоорбитальную спутниковую систему передачи данных
Основатель Telegram возглавил рейтинг самых разбогатевших россиян в 2021 году
Основатель Telegram возглавил рейтинг самых разбогатевших россиян в 2021 году
Бизнес, 29.12.2021
На втором месте оказалась основательница Wildberries
Из магазинов Улан-Удэ изымают обувь
Из магазинов Улан-Удэ изымают обувь
Бизнес, 29.12.2021
У предпринимателя конфисковали почти 200 пар обуви
Сбер поздравил спасателей с профессиональным праздником
Сбер поздравил спасателей с профессиональным праздником
Бизнес, 29.12.2021
В Бурятии лучшие сотрудники МЧС получили подписку на сервис СберЗдоровье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^