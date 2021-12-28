Шестерых бизнесменов из Иркутской области наградили за предпринимательский прорыв в 2021 году
В Иркутске состоялась церемония награждения победителей конкурса «Предпринимательский прорыв 2021 года», сообщает пресс-служба областного правительства.
В номинации «Производственный бизнес» в лидеры вышла производственно-строительная компания «Эксклюзив» из Ангарска, которая изготавливает стройматериалы, занимается малоэтажным строительством. По направлению «Социальное предпринимательство» лучшим признан проект инклюзивного кластера «Гнездо» из Братска. Это объединение всех городских социальных проектов: благотворительный магазин, творческие мастерские, арт-гараж и другие.
«Успешным стартом» назван проект «Этно-маркет Улзы38» из Иркутска. Его автор занимается изготовлением бурятских национальных сувениров и подарков.
Предприниматель Светлана Хабитуева создала первый и пока единственный в Иркутске магазин в этноформате.
- Сохраняем самобытность. Возрождаем бурятские традиции, - написала в соцсети о своём проекте иркутская предпринимательница.
В Иркутске «Успешным стартом» стал проект по изготовлению бурятских сувениров
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