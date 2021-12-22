Улан-удэнское такси обещает подвезти бесплатно

Необычная акция проходит в столице Бурятии



Улан-удэнцы продолжают жаловаться на проблему долгого ожидания маршруток, а также на невозможность уехать в вечернее время. Проблема с пассажирскими перевозками в Улан-Удэ стоит остро уже несколько лет. Каждый год с приближением холодов жалоб от горожан становится больше, сообщает паблик «Весь Улан-Удэ».



- Администрация города не раз проводила проверки маршрутного транспорта, но это ни к чему не привело, горожане так же продолжают ждать нужную им маршрутку 30-40 минут, а в итоге ещё могут и не уехать на ней, так как она переполнена. В итоге остаётся один вариант - вызвать такси, -пишет бурятский паблик.



Одна из улан-удэнских служб заказа такси решила помочь жителям Улан-Удэ. Сейчас у них проходит необычная акция.



Каждый день столичное такси дарит 100 бесплатных поездок своим пассажирам. Бесплатная поездка может достаться абсолютно любому улан-удэнцу случайным образом. Для участия в акции достаточно заказать такси по телефону или через приложение. Акция по заказу такси продлится до 25 декабря.



- Обеспечьте себе комфортную и быструю поездку и, возможно, именно Вам достанется бесплатный проезд, - обещает улан-удэнское такси.

