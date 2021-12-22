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В Бурятии запустят вертолётные экскурсии для туристов

В Бурятии запустят вертолётные экскурсии для туристов
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Первый полёт состоится перед Новым годом

Авиакомпания «Баргузин» совместно с минтуризма Бурятии организует первый коммерческий туристический рейс на вертолёте, сообщает официальный аккаунт правительства Бурятии в Instagram.

Первый полёт на вертолёт Ми-8АМТ состоится 28 декабря.

- Мы ожидаем, что по итогам первого ознакомительного рейса туроператоры смогут создать новый, качественный, интересный турпродукт, который мы сможем предлагать всем туристам, приезжающим в Бурятию. Благодаря сотрудничеству правительства Бурятии и авиакомпании «Баргузин» мы будем развивать новые туристические направления и сможем показать нашим гостям красоту Бурятии с высоты птичьего полета, - заявил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Сертификат на право осуществлять лётную программу АО «Баргузин» получил 1 ноября 2021 года.

Первые туристические маршруты в рамках вертолётных экскурсий для жителей и гостей республики будут доступны в феврале 2022 года.
вертолеты туризм

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