Их получили те, кто включен в реестр минсоцзащиты Бурятии
В Бурятии частным поставщикам социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов на дому и в стационарной форме возместили более 111 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.
Деньги возместили тем, кто имеет право на получение определенной компенсации из бюджета.
- Всего из республиканского бюджета негосударственным поставщикам соцуслуг в 2021 году компенсировано затрат на сумму более 111 млн. рублей, в том числе поставщикам социальных услуг в стационарной форме компенсировано 66 млн. рублей,- отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Возмещаются расходы на проживание, питание, психологическую помощь с учетом общего дохода гражданина.
Так, на сегодня работают частные учреждения - ООО «Горный воздух», ООО «Забота», ООО «Империал Групп», ИП Корсакова Ольга Амировна, РООИ «Центр деятельности «Отрадный сад», АНО СПН «Буин». Они обслуживают 338 пожилых граждан и инвалидов республики.
В Бурятии частным поставщикам соцуслуг возместили более 111 млн
Бизнес, Фото:
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