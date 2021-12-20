В Бурятии частным поставщикам соцуслуг возместили более 111 млн

Их получили те, кто включен в реестр минсоцзащиты Бурятии



В Бурятии частным поставщикам социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов на дому и в стационарной форме возместили более 111 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.



Деньги возместили тем, кто имеет право на получение определенной компенсации из бюджета.



- Всего из республиканского бюджета негосударственным поставщикам соцуслуг в 2021 году компенсировано затрат на сумму более 111 млн. рублей, в том числе поставщикам социальных услуг в стационарной форме компенсировано 66 млн. рублей,- отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Возмещаются расходы на проживание, питание, психологическую помощь с учетом общего дохода гражданина.



Так, на сегодня работают частные учреждения - ООО «Горный воздух», ООО «Забота», ООО «Империал Групп», ИП Корсакова Ольга Амировна, РООИ «Центр деятельности «Отрадный сад», АНО СПН «Буин». Они обслуживают 338 пожилых граждан и инвалидов республики.





