В ТОР «Забайкалье» наладят производство металлоизделий из стали

Отделочные материалы поступят в оптовую и розничную продажу уже в следующем году
На территории опережающего развития «Забайкалье» планируют запустить производство металлоизделий из тонколистовой стали. Инвестиционный проект с капитальными вложениями в размере 23 млн рублей будет реализован в городе Чита.
Чтобы приступить к производству отделочных материалов из тонколистовой стали, резидент ТОР «Забайкалье» арендовал помещение площадью более 500 кв. м с большой парковочной зоной в промышленной черте города, вблизи одной из основных магистралей. Во втором полугодии 2022 года инвестор начнёт закупку нового металлообрабатывающего оборудования, что позволит модернизировать производство и увеличить производственные мощности.
- Автоматизированные линии и станки различного профиля, в том числе металлообрабатывающие, позволят нам выпускать профилированный и плоский лист, металлочерепицу, сайдинг и другие изделия – водосточные системы с полимерным покрытием, кровельную вентиляцию. В производстве будем использовать стальной прокат, качество которого регламентировано требованиями ГОСТа. Планируя свой проект, мы ориентировались на региональную статистику, которая в последние два года показывает большую активность на рынке загородной недвижимости и индивидуального жилищного строительства. Популярность потребления профнастила и металлочерепицы растёт благодаря сочетанию малого веса, жёсткости, длительного срока эксплуатации, высокой износостойкости и лёгкости монтажа. Наша продукция будет востребована для внешней и внутренней отделки зданий, постройки заборов, гаражей, ангаров, цехов, при возведении внутренних перекрытий, крыш, – поделился директор ООО «Забпромстрой» Виктор Данканич.
Руководитель проекта утверждает, что для конкурентных преимуществ продукции будет сделана ставка на качество и эстетичный внешний вид, широкий ассортимент, скорость изготовления, в том числе по индивидуальным размерам заказчиков, а также рыночные цены, которые уже запланированы на следующий год с учётом текущих цен на сырье и материалы. Реализация проекта позволит создать 19 новых рабочих мест для местных жителей.
По информации директора ООО «УК ТОР «Забайкалье» Дины Архипенко, на данный момент на территории опережающего развития в стадии реализации находятся 34 проекта с общим объёмом заявленных инвестиций свыше 200,8 млрд рублей, которые рассчитаны на создание более 10 тыс. рабочих мест. Резиденты фактически вложили 80 млрд рублей и создали 2,5 тыс. рабочих мест. Пять проектов успешно реализованы и ведут операционную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ТОР «Забайкалье» наладят производство металлоизделий из стали
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