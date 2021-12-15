В Иркутске построят первый арендный дом

Новый проект с госучастием планируется в областном центре



На Верхней Набережной в Иркутске построят первый арендный дом. Строительство начнётся в 2022 году. Об этом сообщила директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич иркутской газете «Дело».



По словам Янушкевич, сдача объекта и заселение жильцов планируется в 2024 году. В августе 2021 года был заключён меморандум о намерениях по развитию рынка арендного жилья в Иркутской области. В сентябре утверждён план мероприятий по строительству арендного жилья на муниципальном земельном участке на Верхней Набережной. Финансировать проект будет Банк ДОМ.РФ, а застройщиком выступит московский специализированный застройщик ДОМ.РФ Девелопмент.



– Сейчас ДОМ.РФ ведёт переговоры по снижению ставки по налогу на имущество, а именно её обнулении. Это позволяет предложить условия на 25-30% ниже, чем, если бы такой льготы не было. Мы всегда проводим такую работу, когда приходим в регионы, – рассказала Янушкевич.



Кроме того, с региональными властями обсуждается реализация льготной программы аренды для отдельных категорий граждан. Обычно до четверти квартир в арендном доме предоставляются под льготную программу, по которой семьи в среднем платят от 20% от рыночного уровня арендной ставки. Остальные средства компенсируются из бюджета региона и Фондом ДОМ.РФ.



В арендном доме предварительно будет около 200 квартир. Квартирография ещё уточняется.



В последнее время и в Улан-Удэ выстраиваются очереди желающих снять квартиру. Арендная плата в сумме 20 тысяч – уже не новость в республике. Многие молодые люди предпочитают снимать квартиру, а не вешать на свою шею ипотеку.



Московское акционерное общество «ДОМ.РФ», которое заходит в Иркутск — финансовый институт развития в жилищной сфере. Возглавляет его Виталий Мутко, бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации.

