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Закрытие границ с Монголией ударило по туристическому рынку в Аршане

Закрытие границ с Монголией ударило по туристическому рынку в Аршане
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Продавцам знаменитого туристического рынка приходится самим осваивать вязание

Продавцы туристического рынка в курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии сообщили о проблемах с наличием товара, передаёт сетевое издание «Орда Инфо».

До пандемии коронавируса на популярном у туристов рынке в центре Аршана торговали монгольскими вещами. Однако закрытие границ оказалось неприятным ударом для продавцов. На сегодня они распродали большую часть запасов монгольских вещей.

- Изделия из верблюжьей шерсти теперь практически не достать. Летом и в начале осени через границу ходил грузовой транспорт. Были продавцы, которые заказывали товар, лично в Монголию они не ездили. В ноябре сообщение было остановлено вовсе, поставки прекратились. Некоторые продавцы сменили направление и продают местные целебные травы, а есть и такие, которые научились вязать самостоятельно. Мечтаем, что пандемия скоро закончится, а границы откроют, — сообщила сетевому изданию “Орда Инфо” продавец Елена.

В конце осени Монголия закрыла границу с Бурятией.
Монголия туризм
 
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