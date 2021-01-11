Продавцам знаменитого туристического рынка приходится самим осваивать вязание
Продавцы туристического рынка в курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии сообщили о проблемах с наличием товара, передаёт сетевое издание «Орда Инфо».
До пандемии коронавируса на популярном у туристов рынке в центре Аршана торговали монгольскими вещами. Однако закрытие границ оказалось неприятным ударом для продавцов. На сегодня они распродали большую часть запасов монгольских вещей.
- Изделия из верблюжьей шерсти теперь практически не достать. Летом и в начале осени через границу ходил грузовой транспорт. Были продавцы, которые заказывали товар, лично в Монголию они не ездили. В ноябре сообщение было остановлено вовсе, поставки прекратились. Некоторые продавцы сменили направление и продают местные целебные травы, а есть и такие, которые научились вязать самостоятельно. Мечтаем, что пандемия скоро закончится, а границы откроют, — сообщила сетевому изданию “Орда Инфо” продавец Елена.
В конце осени Монголия закрыла границу с Бурятией.
Закрытие границ с Монголией ударило по туристическому рынку в Аршане
Бизнес, Фото:
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