В Улан-Удэ продают запрещённые продукты из Китая

Жителей республики информирует Роспотребнадзор



В Бурятии незаконно продают твёрдые растительно-жировые продукты «Gouda». Производство ODINA LIMITED незаконно экспортируется из Китая.



Китайское предприятие ODINA LIMITED не зарегистрировано в Китае для осуществления экспорта. Адрес предприятия не существует.



О случаях торговли данной продукцией в розничной сети можно сообщить по телефону бесплатной «Горячей линии» управления Роспотребнадзора по республике - 8-800-350–64-56.



Режим работы «Горячей линии» в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ.

