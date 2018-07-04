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В Улан-Удэ продают запрещённые продукты из Китая

Бизнес, 
Жителей республики информирует Роспотребнадзор

В Бурятии незаконно продают твёрдые растительно-жировые продукты «Gouda». Производство ODINA LIMITED незаконно экспортируется из Китая.

Китайское предприятие ODINA LIMITED не зарегистрировано в Китае для осуществления экспорта. Адрес предприятия не существует.

О случаях торговли данной продукцией в розничной сети можно сообщить по телефону бесплатной «Горячей линии» управления Роспотребнадзора по республике - 8-800-350–64-56.

Режим работы «Горячей линии» в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ. 
Китай контрафактная продукция
 
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