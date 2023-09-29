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В квартире в Улан-Удэ потолок едва не рухнул детям на головы

В квартире в Улан-Удэ потолок едва не рухнул детям на головы
Происшествия,  Фото:телекомпания АТВ
Этим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре

Всё произошло в четверг, 28 сентября, в столице Бурятии. В одной из квартир дома № 36 на улице Буйко обвалился потолок. После этого инцидента в прокуратуре республики начали проверку.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению жилищного и иного законодательства. После при наличии оснований там пообещали принять меры прокурорского реагирования.

Подробности инцидента рассказала телекомпания АТВ. Как выяснилось, во время обрушения потолка в квартире находилось двое детей. Судя по всему, они не пострадали. Пол в комнате залило водой. Ночевать семье, проживающей там, оказалось негде. 
дети квартиры прокуратура

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