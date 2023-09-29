В квартире в Улан-Удэ потолок едва не рухнул детям на головы

Происшествия, Фото: телекомпания АТВ

Этим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре



Всё произошло в четверг, 28 сентября, в столице Бурятии. В одной из квартир дома № 36 на улице Буйко обвалился потолок. После этого инцидента в прокуратуре республики начали проверку.



Надзорное ведомство даст оценку соблюдению жилищного и иного законодательства. После при наличии оснований там пообещали принять меры прокурорского реагирования.



Подробности инцидента рассказала телекомпания АТВ. Как выяснилось, во время обрушения потолка в квартире находилось двое детей. Судя по всему, они не пострадали. Пол в комнате залило водой. Ночевать семье, проживающей там, оказалось негде.

