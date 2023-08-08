В Иркутской области спасли косулю, упавшую в бункер очистных

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На помощь ей пришли спасатели



Ночью 7 августа в Саянске спасали косулю. Дикое животное упало в бункер очистных сооружений и не смогло выбраться самостоятельно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Прибывшие спасатели с помощью сети и альпинистского снаряжения вытащили косулю.



После спасённое животное выпустили в лес.



