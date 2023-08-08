На помощь ей пришли спасатели
Ночью 7 августа в Саянске спасали косулю. Дикое животное упало в бункер очистных сооружений и не смогло выбраться самостоятельно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Прибывшие спасатели с помощью сети и альпинистского снаряжения вытащили косулю.
После спасённое животное выпустили в лес.
В Иркутской области спасли косулю, упавшую в бункер очистных
Происшествия, Фото:
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