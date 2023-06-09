Только за сутки жители региона потеряли более 21 млн
В Иркутской области только 7 июня от действий телефонных мошенников пострадали 16 человек. Общая сумма всех потерянных денег составила более 21 миллиона рублей, сообщили в Главном управлении МВД России по Иркутской области.
Так, 75-летней иркутянке поступил звонок от «сотрудника Центрального банка». Он сообщил о попытке оформить кредит на её имя, а для сохранения денег потребовал перевести их на «резервный счёт». Таким образом пенсионерка потеряла более 12 миллионов рублей.
Аналогичным способом обманули 65-летнюю жительницу Иркутска. Ей на сотовый телефон также позвонили лжесотрудники правоохранительных органов. Следуя инструкциям, женщина перевела по указанным банковским реквизитам более 4,5 миллионов рублей.
По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».
Кроме того, в Братске был задержан 21-летний курьер, который в апреле месяце незаконно забрал у троих пенсионеров в общей сложности более 500 тысяч рублей. Он работал по мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП».
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 12 млн рублей
Происшествия, Фото:
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