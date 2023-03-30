В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров

Испугавшись, пенсионеры передали в общей сложности 390 тысяч рублей курьеру, который приехал к ним домой, а спустя некоторое время поняла, что стали жертвой мошенников.



Сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека. Со слов задержанного, такой способ заработка он нашёл в интернете. В одном из мессенджеров с ним связался куратор, который предложил ему осуществлять перевозку денежных средств. За определённый процент подозреваемый переводил деньги на указанные им счета.









- Предложили работу – перевозка денег с процентом. Мне говорили адрес, пришёл, забрал деньги. Потом положил в банкомат, - рассказал задержанный.



Полицейские также устанавливают причастность усольчанина к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



- Предложили работу – перевозка денег с процентом. Мне говорили адрес, пришёл, забрал деньги. Потом положил в банкомат, - рассказал задержанный.Полицейские также устанавливают причастность усольчанина к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.