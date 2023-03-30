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В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров

В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Он забрал у пожилых людей почти 400 тысяч рублей

В Иркутской области полицейские в течение суток задержали очередного дроппера - человека, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег.

Как сообщал «Байкал-Daily», жертвами аферистов стали два пожилых жителя Усолья-Сибирского. Они рассказали, что им на телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего сообщили им о попавших в дорожно-транспортные происшествия родственниках. Чтобы урегулировать ситуацию, аферисты потребовали у 86 и 87-летних женщины и мужчины деньги. 
 
Испугавшись, пенсионеры передали в общей сложности 390 тысяч рублей курьеру, который приехал к ним домой, а спустя некоторое время поняла, что стали жертвой мошенников.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека. Со слов задержанного, такой способ заработка он нашёл в интернете. В одном из мессенджеров с ним связался куратор, который предложил ему осуществлять перевозку денежных средств. За определённый процент подозреваемый переводил деньги на указанные им счета.

 

- Предложили работу – перевозка денег с процентом. Мне говорили адрес, пришёл, забрал деньги. Потом положил в банкомат, - рассказал задержанный.

Полицейские также устанавливают причастность усольчанина к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

Иркутская область мошенничество

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