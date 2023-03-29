Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей



За сутки в Усолье-Сибирском зарегистрировано два факта мошенничества.



87-летний житель города рассказал о телефонном звонке неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил о ДТП, которое якобы произошло по вине дочери пенсионера, в котором пострадал человек. Находясь в шоковом состоянии, потерпевший передал неизвестному мужчине 90 000 рублей. После передачи денег пожилой мужчина позвонил своей второй дочери и в ходе разговора понял, что стал жертвой мошенничества.



Также на аналогичную уловку злоумышленников попалась и 86-летняя местная жительница. В этот раз аферисты рассказали, что якобы дочь пожилой женщины, переходя дорогу в неположенном месте, стала виновником аварии. Для урегулирования ситуации необходимо 800 000 рублей.



Пенсионерка сообщила о наличии меньшей суммы денег, после чего к ней по месту жительства также пришёл неизвестный мужчина, которому она и передала 300 000 рублей. После телефонного разговора с дочерью поняла, что стала жертвой мошенничества.



Возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



- Полиция призывает граждан быть бдительными! Расскажите о схемах обмана мошенников своим близким, в том числе, пожилым родственникам и знакомым, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

