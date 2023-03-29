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Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников

Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей

За сутки в Усолье-Сибирском зарегистрировано два факта мошенничества.

87-летний житель города рассказал о телефонном звонке неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил о ДТП, которое якобы произошло по вине дочери пенсионера, в котором пострадал человек. Находясь в шоковом состоянии, потерпевший передал неизвестному мужчине 90 000 рублей. После передачи денег пожилой мужчина позвонил своей второй дочери и в ходе разговора понял, что стал жертвой мошенничества.

Также на аналогичную уловку злоумышленников попалась и 86-летняя местная жительница. В этот раз аферисты рассказали, что якобы дочь пожилой женщины, переходя дорогу в неположенном месте, стала виновником аварии. Для урегулирования ситуации необходимо 800 000 рублей.

Пенсионерка сообщила о наличии меньшей суммы денег, после чего к ней по месту жительства также пришёл неизвестный мужчина, которому она и передала 300 000 рублей. После телефонного разговора с дочерью поняла, что стала жертвой мошенничества.

Возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

- Полиция призывает граждан быть бдительными! Расскажите о схемах обмана мошенников своим близким, в том числе, пожилым родственникам и знакомым, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
Иркутская область мошенничество

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